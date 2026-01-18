Per i locali reti di curzi e apicella Tre punti d’oro per il Mogliano Il Porto Sant’Elpidio al tappeto

Nel match tra le reti di Curzi e Apicella, il Mogliano conquista tre punti fondamentali. La sfida si conclude con una vittoria per 2-1 sul Porto Sant’Elpidio, grazie alle reti di Borgo e alla prestazione complessiva della squadra. Un risultato importante che rafforza la posizione in classifica, confermando la solidità del team e la determinazione di affrontare le prossime sfide con fiducia.

BORGO 2 PORTO SANT’ELPIDIO 1 BORGO: Piergiacomi, Mazzetti M., Ismani (39’ st Capodacqua), Bah, Appignanesi, Tarulli, Apicella (28’ st Foresi), Castelli (22’ st Ruani), Curzi (39’ st Verdicchio), Trabelsi (14’st Zeqiri M.), Zeqiri E.. All. Eleuteri. PORTO SANT’ELPIDIO: Luccerini, Donzelli, Del Rosso, Vallasciani (31’ st Fenni), Magliulo, Luciani, Macchini, Capiato (7’ st Mannozzi), Ioele, Venturim, Amici (28’st De Luca). All.: Mengoni. Arbitro: Esposito di San Benedetto. Reti: 5’st Curzi, 25’st Apicella, 40’st Magliulo. Cancellata con un’importante vittoria il brutto passo falso di sette giorni fa: il Borgo Mogliano gira subito pagina e lo fa nel migliore dei modi aggiudicandosi la partita contro un avversario che è alle sue spalle in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Per i locali reti di curzi e apicella. Tre punti d’oro per il Mogliano. Il Porto Sant’Elpidio al tappeto Leggi anche: Elpidiense Cascinare al tappeto. Borgo Mogliano, tre punti d’oro. Decisive le reti di Curzi e Bah Leggi anche: Botta e risposta. Settempeda avanti con Montanari. Il Porto Sant’Elpidio subito in gol Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. PROMOZIONE. Il Borgo Mogliano torna a ruggire contro il Porto Sant'Elpidio; Per i locali reti di curzi e apicella. Tre punti d’oro per il Mogliano. Il Porto Sant’Elpidio al tappeto. Sport - Calcio, Serie D: 20^ giornata, Sasso Marconi-Pistoiese 1-4 (reti di Russo 2, Saporetti e Campagna; Marra per i locali). - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.