baroni a rischio esonero la situazione in casa torino e i possibili sostituti

Dopo la sconfitta contro il Como, si intensifica la discussione sul futuro di Marco Baroni alla guida del Torino. La partita ha sollevato dubbi sulla stabilità dell'allenatore e sul possibile cambio in panchina. Analizziamo la situazione attuale e le eventuali alternative che il club potrebbe considerare per il proseguimento della stagione.

Il pesante ko del Torino contro il Como ha aperto la discussione riguardo il futuro di Marco Baroni con l’allenatore granata che rischia di essere esonerato dopo la sconfitta. Nonostante un campionato di centro classifica senza particolari patemi d’animo, c’è forte delusione in casa granata per quello che è il cammino della squadra di Baroni con l’allenatore che rischia di essere allontanato dalla dirigenza dopo la sconfitta di Como. Addio Baroni al Torino, sostituto a sorpresa (Ansa Foto) – calciomercato.it Il Torino non è nuovo durante questa stagione a brutte figure come questa. Durante il girone di andata, i granata hanno perso per 5-0 contro l’Inter a San Siro e, proprio contro il Como, arrivò un pesante 1-5 in casa che portò, anche in quel caso, a mettere in dubbio la posizione dell’allenatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Esonero Baroni, il tecnico del Torino a rischio. La situazioneTorino umiliato 6-0 sul campo del Como. È la quarta sconfitta di fila per Baroni, che si assume le responsabilità mentre la panchina trema. europacalcio.it

Baroni rischia l’esonero dal Torino, va in TV dopo la disfatta di Como: Mi assumo ogni responsabilitàLa disfatta del Sinigaglia rischia di lasciare segni profondi. Il Torino crolla 6-0 contro il Como e la posizione di Marco Baroni torna improvvisamente in discussione. Una sconfitta pesantissima, ... fanpage.it

Dopo la brutta sconfitta contro il #Como, sono ore di riflessione in casa #Torino con la posizione del tecnico #Baroni fortemente a rischio. Riflessioni in corso in casa granata. #calcionews24 x.com

Dopo la brutta sconfitta contro il #Como, sono ore di riflessione in casa #Torino con la posizione del tecnico #Baroni fortemente a rischio. Riflessioni in corso in casa granata. #calcionews24 - facebook.com facebook