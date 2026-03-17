A partire da oggi, nelle Marche si verifica un'improvvisa nevicata di primavera, anche a quote basse, con accumuli che raggiungono i 30 centimetri. Le precipitazioni si sono intensificate nella regione, portando neve anche nelle zone di pianura, mentre le temperature sono in calo rispetto ai giorni precedenti. La perturbazione meteorologica sta interessando l'intera area, creando un mutamento improvviso rispetto al clima stabile degli ultimi giorni.

Ancona, 17 marzo 2026 - Le Marche si preparano a un brusco cambio di scenario meteorologico proprio mentre la primavera è ormai alle porte. Dopo giorni più miti, da domani arriverà una fase di maltempo accompagnata da aria più fredda proveniente dall’Europa centrale, con piogge diffuse, vento sostenuto e il ritorno della neve lungo l’Appennino, soprattutto nelle quote più alte del settore centro-meridionale della regione. Neve (a sorpresa) a marzo, colpo di coda dell'inverno in Emilia Romagna: ecco quando Il meteorologo: "Quota neve fino a 800 metri e rovesci" A spiegare il quadro è il meteorologo e presidente dell’Ampro, l’associazione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Neve di primavera: torna anche a bassa quota nelle Marche. “Accumuli fino a 30 cm”

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