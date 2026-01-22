Torna la neve | Previsti accumuli fino a 30 centimetri

La neve torna sui crinali bolognesi con accumuli previsti fino a 30 centimetri a partire dai 1300-1500 metri. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per venerdì 23 gennaio, segnalando possibili nevicate che potrebbero interessare anche le zone più basse. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del territorio e di adottare le precauzioni necessarie per gli spostamenti.

La Protezione Civile ha inizialmente diramato l'allerta meteo per la montagna, ma non è escluso che i fiocchi possano cadere anche in collina Torna la neve sui crinali bolognesi. Per venerdì 23 gennaio la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo gialla perché sono previste nevicate che “potranno raggiungere anche i 30 centimetri” al di sopra “dei 1300-1500 metri”. Il territorio bolognese torna quindi a vedere imbiancati tetti e strade, dopo la più intesa ed estesa nevicata dell'Epifania. L'Arpae, infine, non esclude “occasionali fenomeni franosi nelle zone montane e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua prossimi alla soglia 1 nelle ore serali”.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

“Era ora!”. Torna la neve nella regione italiana: mancava da anni, gli accumuli previstiDopo diversi anni di assenza, la neve farà nuovamente capolino in Emilia-Romagna, anche in zone pianeggianti.

Leggi anche: Neve in pianura Padana 2025, gli accumuli previsti e le zone. L’esperto: “Attenzione al graupel”

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Meteo, torna la neve a bassa quota in Pianura Padana. Ecco da quando; Torna la neve in Emilia-Romagna: dove e a quale quota. Le previsioni meteo del weekend; Tornano le gelate notturne. Pioggia (e neve) ancora lontane, ma sabato arriverà una perturbazione; Meteo, addio al freddo ma torna la pioggia, le previsioni dell’esperto: Possibili fenomeni intensi.

Vento forte e freddo in Toscana: prolungata l’allerta gialla. Ecco dove torna la neveLa sala operativa della protezione civile ha esteso l’allerta gialla fino alla mezzanotte di martedì 20 gennaio. Forti raffiche di vento grecale da nord-est sulla Toscana centro-settentrionale ... lanazione.it

Meteo: arriva la Neve al Nord, possibile anche in Pianura; le Città a rischio e le quote previsteL'Inverno alza la voce. La neve si prepara a tornare protagonista su diverse regioni del Nord, con la possibilità di vedere i fiocchi spingersi fino in pianura. Tutto dipenderà dal delicato equilibrio ... ilmeteo.it

Torna la neve al Nord! In particolare sul settore nord-occidentale Nella notte tra sabato e domenica previste nevicate anche abbondanti, con fiocchi che localmente potrebbero raggiungere la pianura Scopri di più: https://to.meteoeradar.it/c6 facebook

Temperature giù in Toscana, torna la neve. E scatta l’allerta gialla per il vento x.com