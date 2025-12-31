Neonato di due mesi viene trovato morto nella culla dai genitori

Un neonato di due mesi è stato ritrovato senza vita nella culla dai genitori a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, nell’ultimo giorno dell’anno. La scoperta ha suscitato grande dolore e ha portato le autorità a avviare le indagini necessarie per chiarire le cause del decesso. La notizia si inserisce in un contesto di particolare attenzione alle condizioni di tutela e sicurezza dei minori.

L'allarme è scattato nelle prime ore del mattino di oggi, 31 gennaio 2025, quando i genitori si sono accorti che il bimbo non respirava.

