Neonato di 40 giorni | miracolo al Policlinico massa

Una neonata di 40 giorni, che pesa meno di cinque chilogrammi, è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza al Policlinico di Milano per rimuovere una massa epatica di grandi dimensioni. La bambina è stata operata per rimuovere la massa, che si trovava nel fegato. L’operazione è stata effettuata con successo.

Una neonata di quaranta giorni, pesante meno di cinque chilogrammi, ha subito un intervento chirurgico d’urgenza al Policlinico di Milano per rimuovere una massa epatica voluminosa. L’esito positivo dell’operazione e la conferma della natura benigna della lesione aprono prospettive di guarigione completa per la piccola paziente. Il caso di Jasmine rappresenta un esempio lampante di come l’eccellenza medica possa trasformare un quadro clinico apparentemente disperato in una storia di speranza concreta. La gestione di questo caso non è stata affidata a un singolo specialista, ma ha richiesto il coordinamento stretto tra chirurgia generale, chirurgia pediatrica e anestesia specializzata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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