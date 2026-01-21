Neonato muore al Policlinico aperta un' inchiesta e disposta l' autopsia

La Procura di Modena ha avviato un’indagine sulla morte di un neonato avvenuta nei primi giorni dell’anno presso il Policlinico. Sei professionisti sanitari sono stati iscritti nel registro degli indagati, e si è disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso. L’inchiesta mira a fare luce su quanto accaduto e garantire un’accurata valutazione degli eventi.

