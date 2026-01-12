Liliana Resinovich ecco perché la Cassazione ha respinto il ricorso del marito indagato per l’omicidio

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, riguardante la richiesta di un incidente probatorio e una nuova perizia medico-legale sulla morte della donna. La decisione si basa sulla considerazione che il ricorso presentato dalla difesa è risultato inammissibile, confermando la conclusione delle indagini e l’orientamento delle autorità giudiziarie.

È "inammissibile" il ricorso presentato dalla difesa di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, che chiedeva di disporre un incidente probatorio per una nuova perizia medico-legale sulla morte della donna. La prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Giacomo Rocchi, nelle motivazioni della sentenza depositata e relative alla decisione assunta il 18 novembre 2025, ha condannato Visintin al pagamento delle spese processuali e, "valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso", anche al versamento di 3mila euro alla Cassa delle Ammende.

