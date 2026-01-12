Liliana Resinovich ecco perché la Cassazione ha respinto il ricorso del marito indagato per l’omicidio

Da ilfattoquotidiano.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, riguardante la richiesta di un incidente probatorio e una nuova perizia medico-legale sulla morte della donna. La decisione si basa sulla considerazione che il ricorso presentato dalla difesa è risultato inammissibile, confermando la conclusione delle indagini e l’orientamento delle autorità giudiziarie.

È “inammissibile” il ricorso presentato dalla difesa di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, che chiedeva di disporre un incidente probatorio per una nuova perizia medico-legale sulla morte della donna. La prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Giacomo Rocchi, nelle motivazioni della sentenza depositata e relative alla decisione assunta il 18 novembre 2025, ha condannato Visintin al pagamento delle spese processuali e, “valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso”, anche al versamento di 3mila euro alla Cassa delle Ammende. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

liliana resinovich ecco perch233 la cassazione ha respinto il ricorso del marito indagato per l8217omicidio

© Ilfattoquotidiano.it - Liliana Resinovich, ecco perché la Cassazione ha respinto il ricorso del marito indagato per l’omicidio

Leggi anche: Sit-in a Trieste per Liliana Resinovich, il fratello: “Il marito? se è indagato per omicidio c’è un motivo”

Leggi anche: Alemanno resta in carcere: la Cassazione ha respinto il ricorso dei suoi legali

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

liliana resinovich perch233 cassazioneLiliana Resinovich, il ricorso di Visintin innammissibile. La Cassazione lo condanna al versamento di 3mila euro - Per la prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Giacomo Rocchi, ... msn.com

Liliana Resinovich: Sebastiano non sta bene, si è accorto che la moglie è sparita?

Video Liliana Resinovich: Sebastiano non sta bene, si è accorto che la moglie è sparita?

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.