morto a 86 anni claudio sterpin figura centrale nel caso liliana resinovich

Claudio Sterpin, ex maratoneta di 86 anni, è morto a Trieste, dopo essere stato coinvolto nel caso di Liliana Resinovich. La sua scomparsa si collega direttamente alla vicenda della donna, scomparsa nel dicembre 2021 e trovata senza vita in un bosco pochi giorni dopo. Sterpin era noto nel mondo sportivo locale e aveva avuto un ruolo chiave nelle indagini sulla scomparsa di Resinovich.

La scomparsa dell'ex maratoneta a Trieste. È morto a Trieste Claudio Sterpin, l'uomo legato a Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio successivo nel boschetto dell'ex Opp. Sterpin, ex maratoneta, aveva 86 anni ed è stato uno dei protagonisti della vicenda che ha scosso l'opinione pubblica. La notizia della sua morte è stata diffusa dalla trasmissione televisiva Quarto Grado. Il legame con Liliana Resinovich. Sterpin è stato l'ultima persona ad aver parlato telefonicamente con Liliana la mattina della sua scomparsa, un elemento che lo ha reso una figura chiave nelle indagini e nella ricostruzione degli ultimi momenti della donna.

Claudio Sterpin, noto ex maratoneta triestino, è morto all’età di 86 anni, pochi mesi dopo aver rivelato di aver avuto un rapporto stretto con Liliana Resinovich, la pensionata scomparsa nel dicembre 2021.

