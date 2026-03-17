neffa torna a milano per una nuova tappa del suo tour nei club

Neffa torna a Milano per una nuova data del suo Club Tour 2026 – Universo Neffa. Dopo aver suonato lo scorso novembre all’Unipol Forum, il cantante si prepara a esibirsi in un altro club della città. La serata, organizzata per presentare il suo tour, vedrà l’artista esibirsi dal vivo davanti al pubblico milanese. La data si inserisce nel calendario della tournée in programma nei prossimi mesi.

Dopo il successo dello scorso novembre all’Unipol Forum, Neffa è tornato a Milano con una nuova tappa di Club Tour 2026 – Universo Neffa. Quella di lunedì sera all’Alcatraz è stata una serata speciale, che ha offerto una dimensione più intima e viscerale come quella dei club, in cui Neffa ha ripercorso tutta la sua discografia. Il live è stato un perfetto equilibrio tra i brani dell’ultimo album Canerandagio (Numero Uno Sony Music Italy) e i classici intramontabili che hanno segnato la sua carriera. Il pubblico ha vibrato sulle note di La mia signorina e Prima di andare via, in un crescendo di emozioni che ha unito diverse generazioni. A... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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