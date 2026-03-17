NBA i risultati della notte 17 marzo | Jaylen Brown trascina i Celtics Atlanta fa 10 di fila

Nella notte NBA del 17 marzo, Jaylen Brown ha guidato i Celtics a una vittoria importante, mentre Atlanta ha conquistato la decima vittoria consecutiva. I risultati hanno confermato che i Celtics, i Knicks e i Pistons sono già qualificati ai playoff nella Eastern Conference, mentre i Cavaliers si sono aggiunti alla corsa per gli ultimi posti, che vedranno una sfida tra cinque squadre.

Altra lunga e importante notte NBA, che continua a far capire varie cose. Una è che, a Est, dopo i playoff assicurati da Pistons, Celtics e Knicks arriveranno lì anche i Cavaliers, mentre per gli altri due posti sarà lotta a cinque. L’altra è che a Ovest la questione, più che altro, riguarda le posizioni dalla terza alla settima. Con un piccolo lume di speranza per gli Spurs, che potrebbero ancora arrivare a vincere la Conference (ma rimane complicatissimo). Il tutto mentre, la prossima settimana, potrebbe arrivare l’espansione a 32 squadre della lega, con la votazione capace di permettere a Las Vegas e Seattle di inserirsi (o ritornare) nel mondo della palla a spicchi a partire dalla stagione 2028-2029. 🔗 Leggi su Oasport.it

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