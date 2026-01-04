NBA i risultati della notte 4 gennaio | Jaylen Brown fa 50 e trascina i Celtics vincono Raptors e 76ers

Nella notte NBA del 4 gennaio si sono disputate otto partite, con risultati che hanno coinvolto diverse squadre. Jaylen Brown ha segnato 50 punti, contribuendo alla vittoria dei Celtics, mentre Raptors e 76ers hanno ottenuto i rispettivi successi. Sono emerse alcune sorprese, anche in incontri considerati favorevoli alle squadre favorite. Di seguito, i dettagli dei risultati e delle prestazioni più significative della serata.

Otto partite disputate nella notte NBA: diversi i confronti interessanti, c'è una buona maggioranza di vittorie previste, ma anche qualche sorpresa abbastanza rilevante tra i parquet a stelle e strisce. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. I Minnesota Timberwolves (22-13) battono i Miami Heat (19-16) per 115-125 con una prova di forza nell'ultimo quarto, Anthony Edwards che scrive 33 e Naz Reid che, dalla panchina, ne mette 29. Per gli Heat 21 di Norman Powell. Gran vittoria dei Philadelphia 76ers (19-14), che battono i New York Knicks (23-12) per 119-130 e sono al terzo successo in fila, come tre sono le sconfitte in fila dei Knicks.

