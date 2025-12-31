Caso Pam il cassiere reintegrato Fabio Giomi è pronto a ritornare al lavoro | Ai colleghi dico di denunciare

Fabio Giomi, il cassiere di Pam reintegrato, si prepara a riprendere il suo ruolo, invitando i colleghi a denunciare eventuali abusi o irregolarità. La vicenda, che ha attirato l’attenzione mediatica, si conclude con il suo ritorno al lavoro, segnando una svolta nel caso. A Siena, il 31 dicembre 2025, si chiude un capitolo importante, anticipando il nuovo anno con una riflessione sulla tutela dei diritti dei lavoratori.

Siena, 31 dicembre 2025 – Un Capodanno arrivato in anticipo, come una linea di confine superata prima dello scoccare della mezzanotte. Dopo oltre due mesi di tensione, attese e mobilitazioni, per Fabio Giomi la sentenza del giudice del lavoro Delio Cammarosano segna l'inizio di una nuova fase: non solo la fine di una vertenza, ma l'apertura di una strada diversa, personale e collettiva insieme. E' quindi con un epilogo tutto sommato rapido che si conclude la vicenda del cassiere Pam–Panorama licenziato dopo il cosiddetto 'test del carrello', e si apre invece una fase nuova tanto per il lavoratore quanto per una vertenza che, nel giro di due mesi, ha assunto un valore simbolico.

