Mattarella | via ai Paralimpiadi Sfida logistica e costi per i

Il Presidente della Repubblica ha annunciato l'inizio dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina, che coinvolgono atleti provenienti da diverse nazioni. L'evento si svolge nelle due località italiane e rappresenta un'importante manifestazione sportiva dedicata agli atleti con disabilità. La decisione di avviare le competizioni è stata comunicata ufficialmente in un momento in cui si affrontano anche sfide logistiche e di gestione dei costi.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ufficialmente dato il via ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina. La cerimonia inaugurale si sta svolgendo in questo stesso momento all'Arena di Verona, segnando l'inizio ufficiale della competizione sportiva internazionale. Questa apertura non è solo un atto formale, ma rappresenta il culmine di anni di preparazione logistica e organizzativa che coinvolge due città ospitanti principali. L'evento pone l'Italia al centro dell'attenzione globale per la disabilità e lo sport inclusivo. Un palcoscenico unico tra le Dolomiti e il Lago Maggiore L'organizzazione degli eventi sportivi richiede una coordinazione complessa tra diverse località geografiche.

Paralimpiadi: Mattarella e Meloni nell'Arena di Verona. La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina si svolge oggi, venerdì 6 marzo 2026, all'Arena di Verona.

