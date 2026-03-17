Nautica | allo Yacht Club de Monaco sfida tra chef Carlo Cracco in giuria
Lo Yacht Club de Monaco ospiterà il 2 aprile la settima edizione della Superyacht Chef Competition, una gara tra nove chef che si sfideranno ai fornelli. La manifestazione vede la partecipazione di vari professionisti del settore culinario, mentre Carlo Cracco sarà presente in qualità di giudice. L’evento si svolgerà in un contesto esclusivo, riservato agli appassionati di nautica e gastronomia.
Lo Yacht Club de Monaco si prepara a ospitare la 7a edizione della Superyacht Chef Competition. Il 2 aprile nove chef si sfideranno ai fornelli per conquistare il titolo di quest’anno. Organizzato dal centro di formazione La Belle Classe Academy dello YCM in partnership con Bluewater, l’evento punta a mettere sotto i riflettori una professione spesso poco conosciuta dal grande pubblico. A presiedere la giuria sarà lo chef due stelle Michelin Philippe Etchebest, Meilleur Ouvrier de France. Al suo fianco, lo chef italiano Carlo Cracco, icona della cucina italiana contemporanea e tra i nomi più attesi di questa edizione. Insieme a lui... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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