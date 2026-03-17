Nasce studiofranco l’agenzia creativa di Linkiesta Media | molto più di un semplice giornale

È stato annunciato il lancio di studiofranco, un’agenzia dedicata al design e ai contenuti editoriali, creata da Linkiesta Media. La nuova struttura si concentra sulla produzione di progetti creativi e contenuti per clienti diversi, ampliando l’offerta del gruppo. La presentazione è avvenuta attraverso comunicati ufficiali e si rivolge a realtà interessate a sviluppare iniziative nel settore della comunicazione visiva e dell’editoria.

Nasce studiofranco, la nuova agenzia creativa di design e contenuti editoriali targata Linkiesta Media. Il debutto ufficiale è avvenuto oggi a Milano, in una cornice simbolica: lo Studio Castiglioni, considerato un vero tempio del design italiano. Il progetto si presenta come una piattaforma completa di servizi per le aziende, capace di coniugare creatività, strategia e produzione. studiofranco offre infatti un ampio ventaglio di soluzioni, dalla progettazione di siti web alla realizzazione di corporate magazine, giornali, libri e materiali editoriali. Non solo carta: l’agenzia si muove anche nel mondo digitale e degli eventi, con la produzione di podcast, identità visive, creative direction, content strategy e l’organizzazione di eventi, mostre e attività in store. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Nasce studiofranco, l’agenzia creativa di Linkiesta Media: molto più di un semplice giornale Articoli correlati Nasce studiofranco, l’agenzia creativa di Linkiesta MediaNasce studiofranco, l’agenzia creativa di design e contenuti editoriali di Linkiesta Media. Leggi anche: Molto più di un semplice piatto Approfondimenti e contenuti su Linkiesta Media Discussioni sull' argomento Non solo un giornale | Nasce studiofranco, l’agenzia creativa di Linkiesta Media; Nasce studiofranco l’agenzia creativa di Linkiesta Media. Nasce studiofranco, l’agenzia creativa di Linkiesta Media: molto più di un semplice giornaleNasce studiofranco, la nuova agenzia creativa di design e contenuti editoriali targata Linkiesta Media. Il debutto ufficiale è avvenuto oggi a Milano, in una ... thesocialpost.it Nasce studiofranco, l’agenzia creativa di Linkiesta MediaServizi editoriali e di design per le aziende, con squadra e struttura autonome rispetto al giornale per produrre con maggiore efficacia contenuti, riviste, siti, podcast ed eventi per i clienti ... linkiesta.it “La crisi in Medio Oriente può rafforzare l’asse tra Europa e monarchie del Golfo” La mia intervista a Linkiesta: https://www.linkiesta.it/2026/03/crisi-medio-oriente-intervista-craxi/ - facebook.com facebook