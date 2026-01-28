Molto più di un semplice piatto

La presentazione del volume di Luciano Pignataro sulle pizzerie storiche di Napoli ha portato molte persone in città. Nell’incontro sono stati mostrati i locali più antichi e famosi, e si è parlato di come la pizza abbia segnato la cultura locale. Alla fine, tutti hanno avuto modo di assaggiare alcune specialità, dimostrando che la pizza è molto più di un semplice piatto. È un simbolo che unisce la città e i suoi abitanti.

di Nico Dente Gattola La pizza è molto più di una pietanza: è qualcosa che concorre a definire l'identità napoletana, questo il lascito di un pomeriggio davvero ben riuscito e interessante, in cui è stato presentato il volume a cura di Luciano Pignataro " Le pizzerie storiche di Napoli.-Viaggio nell'anima della città" che ne ha discusso con Alfonso Sarno, dopo i saluti di Barbara Ricco. Evento di apertura del nuovo anno per la rassegna " Napoli città del dialogo e della mediazione del Mediterraneo" organizzato come sempre dalla fondazione Guida e dall'infaticabile Biancamaria Sparano che ha introdotto l'autore.

