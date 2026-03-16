Nasce studiofranco l’agenzia creativa di Linkiesta Media

E’ stato annunciato il lancio di studiofranco, l’agenzia creativa di Linkiesta Media specializzata in design e contenuti editoriali. La nuova struttura si concentra sulla produzione di contenuti visivi e scritti, rivolgendosi a clienti e partner del settore media e comunicazione. La presentazione ufficiale avviene attraverso comunicati e canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle attività future.

Nasce studiofranco, l’agenzia creativa di design e contenuti editoriali di Linkiesta Media. Presentato oggi a Milano nello Studio Castiglioni, il tempio del design italiano, studiofranco è un’agenzia che offre servizi alle aziende, tra cui la progettazione e la realizzazione di siti web, corporate magazine, giornali, libri, depliant, bilanci di sostenibilità, podcast, poster, identità visive, creative direction, content strategy e anche l’organizzazione di eventi, mostre, attività in store. «Linkiesta non è solo un giornale che ogni giora, analizza e approfondisce l’attualità politica, culturale ed economica italiana e internazionale», ha detto durante la presentazione il direttore editoriale di Linkiesta Media, Christian Rocca. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Nasce studiofranco, l’agenzia creativa di Linkiesta Media Articoli correlati Nasce Strategikon: il nuovo quotidiano di Linkiesta dedicato alla sicurezza nazionale e alla difesa dell’EuropaIn occasione del quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, Linkiesta annuncia la nascita di Strategikon, il nuovo quotidiano... Napoli, nasce il merchandising 3.0: la maglia azzurra in un’icona di stile globale, ecco chi è l’anima creativa del clubTresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia» Cancelo, ma cosa sta...