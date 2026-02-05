Riprende il rapporto con l' amante a sua insaputa il video finisce alla moglie che lo diffonde | due condanne

Una donna ha ripreso il suo compagno durante un incontro segreto, senza che lui se ne rendesse conto. Il video è finito nelle mani della sua moglie, che ha deciso di diffonderlo in tribunale. Ora, i due uomini coinvolti sono stati condannati. La vicenda ha avuto inizio con un incontro fortuito: lui le aveva promesso un lavoro, ma poi tra loro è nata una relazione che si è complicata quando lei ha scoperto che lui era già sposato.

Un incontro fortuito, la promessa di un lavoro e un rapporto diventato qualcosa di più sino a quando lei scopre che lui era sposato. A quel punto non accetta di fare l'amante ma scopre che l'ultimo rapporto sessuale tra i due è stato ripreso a sua insaputa. Il video finisce nelle mani della.

