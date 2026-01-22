Napoli la rabbia di De Laurentiis | le altre big della Serie A dicono no e il mercato resta bloccato!

Il mercato del Napoli resta fermo a causa delle tensioni tra il club e le altre big della Serie A, che hanno portato a una fumata nera in FIGC. La conferma delle regole e il mancato accordo hanno alimentato la delusione di De Laurentiis, evidenziando le difficoltà nel trovare una soluzione condivisa e proseguire con le operazioni di mercato.

Mercato Genoa, è fatta per Zatterstrom! Accordo totale con lo Sheffield: le cifre dell'affare Mercato Napoli, occhi su Giovane del Verona! C'è concorrenza in Serie A, ma attenzione alla Premier Frick racconta la sua storia: «Scommettevo tanto, ero fuori controllo e pieno di debiti. Non riuscivo a smettere.» En-Nesyri, ma dove si trasferirà l'attaccante? Tre club sulle sue tracce: ecco quando prenderà la decisione definitiva. Napoli, l'ULTIM'ORA di mercato cambia tutto! De Laurentiis lo ha ottenuto dalla Lega Serie A Il Napoli ha ottenuto l'autorizzazione dalla Lega Serie A per operare sul mercato. Su Giovane del Verona il Napoli ed altre big della serie A. Gli arbitri: quello per l'Inter era rigore, la rabbia di Conte l'unica cosa da sanzionare; Conte rosso di rabbia: Vi dovete vergognare. Poi sceglie il silenzio; COPENAGHEN-NAPOLI. La rabbia di McTominay: Inaccettabile non aver vinto! Il congresso Pd a Napoli rischia di slittare ancora. La rabbia delle donne Dem: Basta nomine di uomini. MISTER Z - Napoli, la rabbia è tanta ma è inutile guardarsi indietro NAPOLI - La rabbia è tanta ma è inutile guardarsi indietro. Il Napoli ha incredibilmente sprecato a Copenaghen la più propizia delle opportunità per ipotecare la qualificazione ai play off di Champion. Il congresso Pd a Napoli rischia di slittare ancora. La rabbia delle donne Dem: Basta nomine di uomini Il congresso napoletano dei Dem potrebbe slittare ancora: non si trova l'accordo per le due partite: la segreteria provinciale e la giunta di Napoli. Tele Club Italia. Oggi pomeriggio a "Dillo ad Alvino", Carlo Alvino parla nel suo editoriale di un dopo Copenaghen-Napoli, tra delusione, rabbia e la necessità di rialzarsi subito senza perdere un secondo. Tutta la rabbia di Antonio Conte per il pareggio del suo Napoli contro il Copenhagen

