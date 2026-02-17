segni una truffa a una donna anziana finisce in rapina i carabinieri arrestano un 38enne di origini campane

Cronache Cittadine COLLEFERRO SEGNI – Nelle prime ore di questa mattina in Casalnuovo di Napoli (NA), i Carabinieri del Nucleo Operativo L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

Nella regione di Segni, i Carabinieri di Colleferro hanno smantellato una truffa ai danni di una donna anziana, arrestando due persone.

La prontezza di una donna anziana disabile ha impedito che venisse truffata.

