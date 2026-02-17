Segni Una truffa a una donna anziana finisce in rapina I Carabinieri arrestano un 38enne di origini campane
Un uomo di 38 anni proveniente dalla Campania ha rapinato una donna anziana durante una truffa a Segni. La vittima aveva inizialmente creduto a una falsa richiesta di aiuto, ma l’aggressore le ha poi portato via denaro e oggetti di valore. I Carabinieri, intervenuti subito dopo la segnalazione, hanno arrestato il sospettato e recuperato la refurtiva.
Segni. Truffa a una donna anziana col metodo del finto nipote. I Carabinieri arrestano due persone
Nella regione di Segni, i Carabinieri di Colleferro hanno smantellato una truffa ai danni di una donna anziana, arrestando due persone.
