Monterotondo Spaccio di droga I Carabinieri arrestano tre uomini e una donna e sequestrano cocaina e contanti…

A Monterotondo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato tre uomini e una donna nell’ambito di un’operazione contro lo spaccio di droga. Durante l’intervento, sono state sequestrate sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, e una somma di denaro contante. L’attività rientra in un più ampio piano di controlli finalizzati a garantire la sicurezza nel territorio.

MONTEROTONDO – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monterotondo, nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di controllo del territorio

Monterotondo, blitz dei Carabinieri contro lo spaccio: 4 arresti e sequestrati cocaina e contanti - A Monterotondo i Carabinieri arrestano 4 persone per spaccio: sequestrati oltre 35 grammi di cocaina, mannite, bilancino e 500 euro. ilquotidianodellazio.it