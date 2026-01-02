Monterotondo Spaccio di droga I Carabinieri arrestano tre uomini e una donna e sequestrano cocaina e contanti…

A Monterotondo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato tre uomini e una donna nell’ambito di un’operazione contro lo spaccio di droga. Durante l’intervento, sono state sequestrate sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, e una somma di denaro contante. L’attività rientra in un più ampio piano di controlli finalizzati a garantire la sicurezza nel territorio.

Cronache Cittadine MONTEROTONDO – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monterotondo, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio anche L'articolo Monterotondo. Spaccio di droga. I Carabinieri arrestano tre uomini e una donna e sequestrano cocaina e contanti. Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

