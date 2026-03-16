A Napoli, otto persone sono state arrestate per aver pubblicizzato interventi di chirurgia estetica su Tik Tok senza autorizzazioni, sfruttando il reddito di cittadinanza. La polizia ha smantellato una rete di finti specialisti che operavano illegalmente, promuovendo servizi estetici senza alcun titolo di competenza. L’indagine ha portato al fermo di questi soggetti coinvolti in attività illecite.

Sgominata una rete di finti chirurghi estetici che promuovevano le prestazioni su Tik Tok senza alcuna autorizzazione. A portare a termine gli arresti, otto in tutto, è stata la Guardia di Finanza di Napoli, grazie al monitoraggio delle tendenze social e dei profili più seguiti. In questo modo, le Fiamme gialle sono riuscite a individuare la rete abusiva che operava tra il capoluogo campano, Giugliano e Casalnuovo, che adibiva abitazioni e locali fatiscenti a cliniche di bellezza irregolari. Le modalità con cui operavano i finti chirurghi estetici era piuttosto metodico: venivano pubblicizzati interventi invasivi come le iniezioni sottocutanee di botulino e acido ialuronico a costi inferiori rispetto a quelli usuali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Napoli, arrestati otto finti chirurghi estetici che pubblicizzavano interventi su Tik Tok: sfruttavano il reddito di cittadinanza

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