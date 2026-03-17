Il Napoli sta affrontando le ultime partite di campionato con l’obiettivo di ottenere la qualificazione in Champions League. Nel frattempo, il club ha comunicato chiaramente che il giocatore richiesto da allenatore non sarà acquistato, chiudendo così ogni trattativa in corso. La squadra si prepara a giocare le prossime sfide con concentrazione, senza ulteriori voci di mercato o interventi esterni.

Il Napoli si concentra su questo rush finale di campionato con una qualificazione Champions da centrare. La società, nel mentre, non perde di vista la prossima stagione e inizia i primi sondaggi esplorativi in vista del calciomercato estivo. Uno dei nomi attenzionati è Jean Butez del Como: arrivata la risposta della squadra di Fabregas! Napoli, no per Butez: la risposta del Como. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, inizia a guardarsi intorno e ragionare su eventuali acquisti per la prossima stagione. Con un doppio ‘primo portiere’, è probabile che Alex Meret possa lasciare la città partenopea dopo 2 Scudetti vinti. L’uomo mercato azzurro è già al lavoro, e sotto consiglio di Antonio Conte ha individuato Jean Butez del Como: ha stregato l’allenatore salentino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, niente da fare per il giocatore che piace a Conte: risposta netta

Articoli correlati

Luchè non ha dubbi: conferma di Conte? Risposta netta direttamente da SanremoLuchè, uno dei volti più amati della scena rap italiana e tifoso sfegatato del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante il festival di...

Cremonese stesa da un doppio Hojlund: niente da fare con il NapoliLa Cremonese ci prova, ma non riesce a rallentare la voglia del Napoli di lottare per conservare lo scudetto.

IL #napoli DA' FASTIDIO: ATTACCO SHOCK DI Antonio CONTE | A Chi Si RIFERISCE

Altri aggiornamenti su Napoli niente da fare per il giocatore...

Temi più discussi: Fantacalcio Napoli | Niente da fare per Lobotka: out anche a Lecce; NIENTE DA FARE PER LOBOTKA: SALTERÀ ANCHE NAPOLI-LECCE, LE ULTIME; Napoli, niente da fare per Anguissa: non sarà presente a Verona; Napoli, con il Lecce ancora senza Lobotka. Juan Jesus in dubbio.

Niente da fare per McTominay: il Napoli senza lo scozzese contro la RomaNiente da fare per Scott McTominay contro la Roma. L’allenamento di oggi al Training Center di Castel Volturno non è andato nel verso giusto e di fatto ha azzerato le possibilità di recupero. Il ... napoli.repubblica.it

Napoli, ancora fuori McTominay: Conte sfida la Roma per la ChampionsNiente da fare. il Napoli quest'oggi affronterà la Roma nuovamente senza Scott McTominay. Nonostante il miglioramento degli ultimi giorni, dopo una settimana di gestione per poter prendere parte al ... tuttomercatoweb.com

#Napoli- La morte di Domenico, Fico: quadro piu' grave di quanto emerso. La Regione invia una ispezione straordinaria #Cronaca #Domenico #Quadro #Regione #Ispezione #NanoTV - facebook.com facebook

GdS - Calendario, crisi e... Napoli: attenta #Inter, la corsa Scudetto non è finita x.com