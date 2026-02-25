Luchè non ha dubbi | conferma di Conte? Risposta netta direttamente da Sanremo

Luchè, uno dei volti più amati della scena rap italiana e tifoso sfegatato del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante il festival di Sanremo, chiedendo ai tifosi di stringersi attorno alla squadra e Antonio Conte. Luchè è sicuro: “Conte deve rimanere”. In una breve intervista a Sportitalia a margine del Festival di Sanremo, il rapper napoletano si è espresso sulla stagione attuale degli azzurri, segnata da una valanga di infortuni che hanno falcidiato la rosa: “Mi dispiace tantissimo per i ragazzi che non demordono nonostante gli infortuni, chiedo ai tifosi di stare vicini ai ragazzi, più che mai adesso”. Arriva, poi, la domanda inevitabile su Antonio Conte: “Voglio vedere mister Conte al terzo anno, con la squadra al completo. Vorrei tanto che rimanesse in azzurro” Insomma, un segnale positivo per chi ha paura che Conte possa salutare a fine stagione: il progetto non è affatto terminato, e secondo Luchè, con la squadra al completo, ci sarà da divertirsi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

