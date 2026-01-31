Franzoni da brividi! A Crans Montana l' azzurro fa l' equilibrista sulle reti

Durante le prove della discesa a Crans Montana, Franzoni ha rischiato grosso. L’azzurro è finito largo, appoggiando lo sci sulle reti di protezione. È stato un colpo di scena che ha fatto salire l’adrenalina tra gli spettatori. Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma il rischio è stato evidente. Il campione ha dimostrato ancora una volta quanto siano sottile i limiti tra il successo e l’incidente in questa disciplina.

Giovanni Franzoni come Bode Miller. L'azzurro che quest'anno è diventato protagonista in Coppa del Mondo oggi, nella prova cronometrata della discesa libera di Crans Montana, l'ultima gara di Coppa prima della finestra dedicata ai Giochi di Milano Cortina, è finito largo di traiettoria in un curvone verso destra ed è stato costretto ad appoggiare lo sci sinistro sulle reti di protezione della pista. Un rischio notevole corso a tutta velocità che ha riportato alla memoria quanto successo a Bode Miller nel 2008 sulla Streif di Kitzbühel. Allora l'americano era in gara e non solo riuscì a non cadere ma finì addirittura sul podio, secondo alle spalle di Didier Cuche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Franzoni da brividi! A Crans Montana l'azzurro fa l'equilibrista sulle reti Approfondimenti su Crans Montana Cosa è successo a Giovanni Franzoni: allucinante rischio in prova a Crans Montana, ha sciato sulle reti come Miller! Durante una prova sulla pista di Crans Montana, Giovanni Franzoni ha rischiato grosso. Giovanni Franzoni ha rischiato di cadere in prova a Crans Montana: “Un errore mi ha fatto mettere gli sci nelle reti” Giovanni Franzoni ha rischiato di cadere in prova a Crans Montana. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Crans Montana Argomenti discussi: Kitzbuehel, bagno di folla per il vincitore Franzoni. VIDEO; Franzoni da sogno, vittoria in discesa sulla Streif! Rivivi il LIVE; Giovanni Franzoni, impresa storica a Kitzbuhel: vince la discesa libera davanti a Odermatt; Virtus Entella-Frosinone: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming. Cosa è successo a Giovanni Franzoni: allucinante rischio in prova a Crans Montana, ha sciato sulle reti come Miller!Giovanni Franzoni ha rischiato una brutta caduta durante la prova cronometrata della discesa libera di Crans Montana, evento valido per la Coppa del Mondo ... oasport.it Paura Franzoni, che rischio a Crans-Montana: le foto dell'incidente sfioratoIl campione bresciano protagonista di una prova da brividi: prende una curva verso sinistra in maniera troppo veloce e verso l'esterno, sciando pericolosamente sopra le reti ... corrieredellosport.it Sofia Goggia seconda a Crans-Montana: "Sono soddisfatta e pronta per Cortina" dice. La svizzera Malorie Blanc vince il SuperG. Beffa per Laura Pirovano dopo una gara al top. Federica Brignone, 18esima #ANSA - facebook.com facebook #Goggia pronta per Cortina: è seconda nel superG di Crans-Montana. Errore e 18° posto per #Brignone x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.