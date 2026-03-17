Il tecnico del Napoli ha dichiarato che, al momento, solo l’Inter può perdere lo scudetto, ridimensionando le aspettative sulla corsa al titolo. La gara tra le squadre continua e le valutazioni ufficiali si concentrano sui pronostici delle partite in programma. La discussione si concentra sulle possibilità di vittoria e sui rischi che le varie formazioni devono affrontare nel proseguo del campionato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – La corsa scudetto si accende, ma c’è chi prova a riportare il dibattito su binari più realistici. Intervenuto a Stile TV, durante la trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma, Rolando Maran ha analizzato il momento del campionato, soffermandosi anche sul Napoli. Secondo Maran, il margine attuale rende difficile pensare a una rimonta azzurra: «Nove punti a nove giornate dalla fine sono tanti», ha spiegato l’ex tecnico, sottolineando come l’Inter resti la principale favorita. Il concetto è chiaro: «Non è tanto il Napoli che può vincere lo scudetto, ma è l’Inter che può eventualmente perderlo». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Maran frena: «Scudetto? Solo l’Inter può perderlo»

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