Birindelli ha commentato la corsa allo scudetto, affermando che solo l’Inter può perdere il titolo, mentre per la qualificazione in Champions League ci sono altre squadre coinvolte nella lotta. Durante un’intervista a Tmw, ha analizzato la situazione attuale del campionato, evidenziando le differenze tra le contendenti e le sfide principali che le aspettano nelle prossime partite.

Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato. Ecco l’intenzione dei nerazzurri.» Mercato Inter, i nerazzurri si inseriscono alla corsa per Goretzka? Fabrizio Romano svela tutti i dettagli. E su Calhanoglu. Calciomercato Inter, Pedullà: «Potrebbe sacrificare un pezzo da novanta. Non ha incassato quanto doveva» Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Youth League, Inter Betis 5-3: i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale! Inter Juventus, la Curva Nord chiede un San Siro infuocato: «Domani serve un tifo devastante! Ogni interista allo stadio deve. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Birindelli non ha dubbi: «Lo Scudetto può perderlo solo l’Inter. Per un posto in Champions League invece…»

Mauro non ha dubbi: «Discorso Scudetto già chiuso. Il campionato può perderlo solo l’Inter…»di Redazione Inter News 24Mauro, intervistato a La Gazzetta dello Sport, ha parlato così dell’Inter e della corsa Scudetto: ecco tutte le sue parole...

Roma-Milan, Garbo critica: “Rossoneri imbarazzanti nel primo tempo. Scudetto? Può perderlo solo l’Inter”Nella giornata di oggi il giornalista Daniele Garbo ha commentato in onda su 'TMW Radio' i temi che lascia la 22^ giornata di Serie A.

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Discussioni sull' argomento ?? Monza-Entella, le probabili: tanti DUBBI in difesa per Bianco. La scelta su Tiritiello, Colpani e Guiu; Caso Kalulu, Zazzaroni non ha dubbi e commenta così la situazione dopo la richiesta della Juve di 'grazia'; Cesari non ha dubbi: Gol di Troilo da annullare! Ci sono due falli ai danni del Milan; Cassano non ha dubbi: Bodo? Sono convinto che è stata la peggior partita dell’Inter di Chivu. Freddo? Un alibi.

Poche cose sono certe nella vita: la morte e Real Madrid-Manchester City in Champions League I Blancos e i Citizens si affronteranno anche agli ottavi di finale di questa edizione, incontrandosi per la settima volta nella fase a eliminazione diretta negli ultim - facebook.com facebook

Questa mattina, a Nyon, si sono svolti i sorteggi per gli ottavi di finale di Champions, Europa e Conference League In Europa League, si affronteranno Roma e Bologna in un derby tutto italiano Un derby che però non fa piacere alle squadre impegnate n x.com