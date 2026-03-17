Nel calcio di oggi, il Napoli sta considerando l’ipotesi di portare a termine l’acquisto di Perrone, ma il Como ha deciso di opporsi e tenterà di trattenere il giocatore per un’altra stagione. Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno aggiornato sulla situazione, parlando anche di Zeballos, altri nomi che circolano attorno alla squadra partenopea in queste settimane.

Fabrizio Romano e Matteo Moretto fanno il punto sui nomi accostati al Napoli in questi giorni: Zeballos e Perrone. I dettagli. Zeballos e Perrone: il punto di Romano e Moretto. Su YouTube, parte Romano: Il Napoli ha seguito Zeballos: già a gennaio vi avevo parlato di un interesse e il giocatore era stato proposto al club azzurro. Al momento resta un profilo che il club ha seguito, ma senza ulteriori sviluppi o trattative concrete. Continua Moretto: Per quanto riguarda Perrone, in Italia ci sono soprattutto due club interessati. Molto dipenderà dal prezzo fissato dal Como e dalle ambizioni del club, anche in base alle competizioni che giocherà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, l’idea Perrone è concreta ma il Como farà muro: proverà a trattenerlo almeno un’altra stagione

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