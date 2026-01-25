Durante l'estate, si prospetta un possibile interesse della Juventus e del Napoli per Perrone, centrocampista del Como. Entrambe le società stanno osservando attentamente le prestazioni del talento, che sta emergendo in Serie A sotto la guida di Fabregas. La sua crescita ha attirato l'attenzione di diverse big del campionato, aprendo uno scenario di mercato interessante per il giovane giocatore.

Perrone Juve: bianconeri e Napoli monitorano il regista del Como. Duello di mercato per il talento che sta stupendo in Serie A agli ordini di Fabregas. La Juventus pianifica il futuro con largo anticipo, scandagliando il mercato alla ricerca di quei profili giovani e di qualità capaci di garantire un ricambio generazionale all’altezza delle ambizioni del club. Mentre l’attenzione mediatica è concentrata sulle mosse di riparazione di gennaio, la dirigenza lavora a fari spenti per costruire la rosa di giugno. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, nelle ultime ore spunta questa idea a sorpresa per l’estate che sta stuzzicando le fantasie degli uomini mercato della Continassa: il nome nuovo sul taccuino è quello di Maximo Perrone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perrone Juve: spunta questa idea a sorpresa per l’estate! Sfida a quella big di Serie A per il centrocampista del Como

Leggi anche: Celik Juve, spunta questa idea a sorpresa per la fascia! Sta trattando il rinnovo con la Roma ma… Il possibile scenario per la prossima estate

Calciomercato Juve, idea a sorpresa per l’attacco bianconero: focus sulla punta della big di Serie A. Cosa potrà succedere a gennaioLa Juventus pensa a una mossa a sorpresa per rinforzare l’attacco.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Juve, monitorato Perrone del Como: anche il Napoli è interessatoLa Juventus avrebbe messo gli occhi su Maximo Perrone, centrocampista argentino classe 2003 che sta facendo molto bene al Como. Come riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira, ... tuttojuve.com

Juventus, spunta il nome di Chiesa per un clamoroso ritornoIl mercato invernale della Juventus potrebbe regalare un colpo a sorpresa. Perché tra i diversi nomi spuntati per rinforzare la rosa di Spalletti e permettergli di puntare a qualcosa in più di un ... sportmediaset.mediaset.it

Alessandro Perrone. . Raffica di mercato del weekend delle ultime ore in pochissimi minuti. Da En Nesyri vicinissimo alla Juve a Giovane Napoli passando per l’addio di Casemiro allo United (22/01/2026). #rafficadimercato #mercato #calciomercato #alessan - facebook.com facebook