Perrone Juve prende quota l’ultima idea in regia | Spalletti approva il play del Como per l’estate

Spalletti ha dato il suo consenso all’operazione Perrone del Como, che potrebbe rafforzare la Juventus nella prossima sessione di mercato. La scelta riflette l’interesse del club e il gradimento dell’allenatore, contribuendo a delineare le strategie future in vista della stagione. Restano da definire i dettagli e le tempistiche dell’accordo, mentre si aspetta un’eventuale conferma ufficiale.

C'è da battere la concorrenza del Napoli. La Juventus ha scelto una strategia precisa per il mercato di gennaio: nessuna operazione a titolo definitivo. La prudenza attuale è dettata dalla volontà di concentrare le risorse economiche sulla sessione estiva, quando il CEO Damien Comolli e il DS Marco Ottolini punteranno a innesti di altissimo profilo per alzare l'asticella del progetto tecnico. L'obiettivo Perrone. In cima alla lista dei desideri per il centrocampo secondo Tuttosport ci sarebbe Maximo Perrone.

