Perrone Juve prende quota l’ultima idea in regia | Spalletti approva il play del Como per l’estate

Da juventusnews24.com 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti ha dato il suo consenso all’operazione Perrone del Como, che potrebbe rafforzare la Juventus nella prossima sessione di mercato. La scelta riflette l’interesse del club e il gradimento dell’allenatore, contribuendo a delineare le strategie future in vista della stagione. Restano da definire i dettagli e le tempistiche dell’accordo, mentre si aspetta un’eventuale conferma ufficiale.

. C’è da battere la concorrenza del Napoli. La Juventus ha scelto una strategia precisa per il mercato di gennaio: nessuna operazione a titolo definitivo. La prudenza attuale è dettata dalla volontà di concentrare le risorse economiche sulla sessione estiva, quando il CEO  Damien Comolli e il DS  Marco Ottolini  punteranno a innesti di altissimo profilo per alzare l’asticella del progetto tecnico. L’obiettivo Perrone. In cima alla lista dei desideri per il centrocampo secondo Tuttosport ci sarebbe  Maximo Perrone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

perrone juve prende quota l8217ultima idea in regia spalletti approva il play del como per l8217estate

© Juventusnews24.com - Perrone Juve, prende quota l’ultima idea in regia: Spalletti approva il play del Como per l’estate

Approfondimenti su Perrone Juve

Perrone Juve: spunta questa idea a sorpresa per l’estate! Sfida a quella big di Serie A per il centrocampista del Como

Durante l'estate, si prospetta un possibile interesse della Juventus e del Napoli per Perrone, centrocampista del Como.

Juve Roma, Spalletti ridisegna la difesa: prende quota questa idea. Tutte le soluzioni vagliate dal tecnico

In vista dello scontro diretto tra Juve e Roma, Spalletti sta valutando diverse opzioni per rinforzare la linea difensiva.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Perrone Juve

Argomenti discussi: Un super Como batte il Torino 6-0 e sorpassa la Juve.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.