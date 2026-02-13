Autista critica l'azienda dei bus in un'intervista e viene licenziato il sindacato | Atto gravissimo

L’autista di autobus Marco Bianchi, di Vigevano, è stato licenziato poche settimane dopo aver rilasciato un’intervista in cui criticava duramente l’azienda dei trasporti locali, accusandola di scarsa sicurezza e scarsa attenzione ai lavoratori. La decisione dell’azienda, arrivata senza preavviso, ha scatenato le proteste del sindacato, che definisce il gesto come “atto gravissimo”. Bianchi aveva parlato pubblicamente delle condizioni di lavoro e delle pressioni subite, e il suo licenziamento sembra collegato proprio alle sue dichiarazioni.

