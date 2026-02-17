Il vicepremier Tajani | Seguo l'incendio al Sannazaro di Napoli Ma sui social c'è la foto del rogo di un gommista di Secondigliano
Il vicepremier Tajani ha dichiarato di seguire da vicino l’incendio che ha colpito il teatro Sannazaro di Napoli, provocato da un corto circuito. Tuttavia, sui social ha condiviso una foto di un incendio scoppiato in un’officina di Secondigliano, alimentando confusione tra gli utenti.
Il vicepremier su X assicura di seguire la vicenda dello storico teatro napoletano. Ma pubblica la foto di un altro incendio.🔗 Leggi su Fanpage.it
