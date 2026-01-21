L’agente di alcuni giovani talenti del Napoli, Giuffredi, critica pubblicamente l’attuale gestione tecnica della squadra, accusando Antonio Conte di mancare di coraggio nel valorizzare i giovani. La discussione evidenzia le tensioni tra le scelte strategiche e il potenziale dei giovani calciatori, sollevando un dibattito sulle priorità del club e sul futuro della squadra. Un intervento che mette in discussione le decisioni tecniche e le opportunità offerte ai giovani nel contesto partenopeo.

"> Parole durissime, senza filtri. Mario Giuffredi, agente di diversi giocatori del Napoli tra cui Politano, Di Lorenzo e alcuni giovani come Vergara, Marianucci e Ambrosino, ha attaccato frontalmente Antonio Conte intervenendo nel corso del programma “A casa del Genio” su CalcioNapoli24 TV. Un intervento che ha scosso l’ambiente azzurro e acceso il dibattito sulla gestione dei giovani. Secondo Giuffredi, al Napoli manca il coraggio di puntare davvero sui ragazzi del vivaio. «Dobbiamo dire la verità: Conte non ha il coraggio di mettere un giovane in campo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Giuffredi attacca Conte: «Nel Napoli manca il coraggio di far giocare i giovani»

