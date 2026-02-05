Daniele De Rossi ha parlato questa mattina dal centro sportivo di Pegli, poco prima di affrontare il Napoli. L’allenatore del Genoa ha fatto il punto sulla squadra e ha speso parole di elogio per l’allenatore avversario, Antonio Conte. De Rossi ha definito Conte un “fuoriclasse assoluto” e si è detto pronto alla sfida, sperando di mettere in difficoltà gli azzurri.

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli, facendo il punto dopo la chiusura del mercato e in vista della sfida contro il Napoli. Il tecnico ha espresso soddisfazione per quanto costruito nelle ultime settimane. «Sono soddisfatto, l'ho detto oggi ai ragazzi. Sono contento al di là del fatto di non aver perso nessuno dei big, anche se non mi piace chiamarli così, e di aver preso giocatori di qualità e con le caratteristiche che avevo richiesto. I primi due o tre giorni dopo il mercato non ti dicono quanti punti farai, ma ti dicono che atmosfera vivrai.

Verso Genoa-Napoli, De Rossi elogia Conte: «Un fuoriclasse assoluto»

De Rossi ha elogiato il mercato del Genoa prima della sfida con il Napoli.

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, si prepara alla sfida contro il Napoli di Conte.

