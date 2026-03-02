Napoli capitale europea dello Sport 2026 la firma della targa d' argento nell' Albergo dei Poveri

Napoli ha ufficialmente ricevuto il titolo di capitale europea dello sport per il 2026, con la cerimonia di consegna della targa d’argento nell’Albergo dei Poveri. Nel 2026, la città ospiterà numerosi eventi sportivi nazionali e internazionali, tra cui il Giro d’Italia, la partita inaugurale dei Campionati europei di volley a piazza del Plebiscito e diverse iniziative dedicate alla formazione dei giovani.

"Nel 2026 Napoli sarà protagonista nello sport con tanti eventi nazionali e internazionali tra i quali il Giro d'Italia, la partita inaugurale dei Campionati europei di volley a piazza del Plebiscito e tanti eventi per un anno di sport diffuso per la formazione dei giovani". Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine della cerimonia della firma della Targa d'Argento nell'Alberto dei Poveri con la consegna delle bandiere che sanciscono l'impegno della città nel panorama sportivo internazionale.

Napoli capitale europea dello sport 2026: eventi nazionali e internazionaliTempo di lettura: 3 minutiCinquantasei eventi sportivi, competitivi e no, per oltre 21 discipline.

