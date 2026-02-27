Il 2 marzo 2026, alle 9:30, si terrà al Real Albergo dei Poveri la cerimonia ufficiale per l'inizio di Napoli come Capitale Europea dello Sport 2026. Alla manifestazione parteciperà il sindaco della città. L’evento segna l’avvio del programma che coinvolgerà Napoli durante tutto l’anno. La città si prepara a essere al centro dell’attenzione europea dedicata allo sport.

Entra nel vivo il cammino di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. L’appuntamento è fissato per lunedì 2 marzo 2026, alle ore 9:30, al Real Albergo dei Poveri. La Firma della Targa d’Argento: atto formale che suggella l'impegno dell'Amministrazione nel promuovere i valori dello sport, dell'inclusione e del benessere sociale. La Consegna delle Bandiere: un momento simbolico che ufficializza il ruolo di Napoli come punto di riferimento sportivo per l'intero continente. L'iniziativa è promossa dal Comune di Napoli in collaborazione con ACES Europe, il CONI (Comitato Regionale Campania) e l’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana). 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: Cerimonia al Real Albergo dei Poveri con il sindaco Manfredi

Napoli Explosion, la mostra di Mario Amura al Real Albergo dei PoveriA Napoli il Capodanno non è una semplice notte di festa: è un rito collettivo, un gesto identitario che coinvolge l’intera città.

“Napoli Explosion”restituisce alla città il Real Albergo dei Poveri(Adnkronos) – Un evento che coniuga storia e visione futura ha riportato il Real Albergo dei Poveri (Palazzo Fuga), il più grande edificio...

Temi più discussi: Randonnée di Napoli 2026; Napoli Capitale Europea dello Sport; Napoli e Bologna: Hyundai accende il running italiano; Torna la Randonée di Napoli. Due percorsi tra natura e impegno sociale.

EVENTO - La Randonnée di Napoli 2026 apre il calendario degli eventi ciclistici di Napoli Capitale Europea dello SportDomenica 1 marzo 2026 torna la Randonnée di Napoli, uno degli eventi cicloturistici più attesi del Sud Italia. Primo evento della quindicesima edizione di Napoli Bike Festival, la manifestazione è org ... napolimagazine.com

EVENTO - Napoli Capitale Europea dello Sport, il 18 febbraio la presentazione della Coppa Nisida e del Meeting Nazionale di Canottaggio Special Olympics ItaliaMercoledì 18 febbraio, alle ore 12.30, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, si terrà la presentazione della 27esima edizione della Coppa Nisida e del Meeting Nazionale di Canottaggio Special Olym ... napolimagazine.com

LIVE CON DE MAGISTRIS Tra pochi minuti in diretta con il podcast NAPOLI CAPITALE. Seguici su YouTube - facebook.com facebook