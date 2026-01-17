Due sorprese dietro Hojlund Conte cambia l' attacco | Napoli-Sassuolo le probabili formazioni
Il Napoli si prepara ad affrontare il Sassuolo in una partita importante, dopo tre pareggi consecutivi. Per questa occasione, Antonio Conte apporta alcune modifiche alla formazione, con particolare attenzione all’attacco, considerando le assenze. Dietro Hojlund, dovrebbero partire Elmas e Vergara, in un match che rappresenta un'opportunità per i partenopei di rilancio. Ecco le probabili formazioni e le ultime novità sulla fase offensiva.
Il Napoli vuole ripartire dopo tre pareggi consecutivi, l'ultimo arrivato contro il Parma. Contro il Sassuolo, Antonio Conte, viste le assenze, rivoluziona l'attacco: dietro Hojlund ecco Elmas e Vergara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
