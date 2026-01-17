Due sorprese dietro Hojlund Conte cambia l' attacco | Napoli-Sassuolo le probabili formazioni

Da gazzetta.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli si prepara ad affrontare il Sassuolo in una partita importante, dopo tre pareggi consecutivi. Per questa occasione, Antonio Conte apporta alcune modifiche alla formazione, con particolare attenzione all’attacco, considerando le assenze. Dietro Hojlund, dovrebbero partire Elmas e Vergara, in un match che rappresenta un'opportunità per i partenopei di rilancio. Ecco le probabili formazioni e le ultime novità sulla fase offensiva.

Il Napoli vuole ripartire dopo tre pareggi consecutivi, l'ultimo arrivato contro il Parma. Contro il Sassuolo, Antonio Conte, viste le assenze, rivoluziona l'attacco: dietro Hojlund ecco Elmas e Vergara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

due sorprese dietro hojlund conte cambia l attacco napoli sassuolo le probabili formazioni

© Gazzetta.it - Due sorprese dietro Hojlund, Conte cambia l'attacco: Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni

Leggi anche: Conte si affida a Hojlund, Fabregas per l'impresa: le probabili formazioni di Napoli-Como

Leggi anche: Juve Roma, le probabili formazioni per il big match in programma sabato: Spalletti prepara due sorprese tra difesa e attacco. Le prime idee

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

“Conte come Gasperini”: paragone a sorpresa di Hojlund dopo Inter-Napoli; Formazioni Napoli-Parma, le ultimissime di Sky - Sorpresa Conte: Neres e Lang titolari, fuori Lobotka e Politano. Novità anche in difesa; In Serie A, che sorpresa: Lautaro batte Hojlund per il titolo di giocatore del mese, altro colpo del campionato!; Conte come Gasperini | paragone a sorpresa di Hojlund dopo Inter-Napoli.

Hojlund trascina il Napoli con una doppietta allo Zini: Cremonese sotto 2-0 all'intervallo - Dopo 45 minuti il Napoli è in vantaggio di due gol in casa della Cremonese grazie alla doppietta di Hojlund. tuttomercatoweb.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.