Il Napoli di Hojlund si confronta con un percorso segnato da tappe importanti, prima e dopo l’intervento di Conte. La squadra si conferma in trasferta, chiudendo il 2025 con una vittoria significativa, mantenendo costanti le prestazioni e l’efficacia dimostrata dall’inizio della stagione. Un risultato che evidenzia la solidità e la continuità del gruppo, nonostante i cambiamenti e le sfide affrontate nel corso dell’anno.

Il Napoli in trasferta chiude il 2025 così come lo aveva aperto: con una vittoria piuttosto comoda. Il 4 gennaio la squadra di Conte passeggiò sulla Fiorentina (allora di Palladino): 0-3 con gol di Neres, Lukaku e McTominay. Dodici mesi dopo, il secondo Napoli di Conte ha vinto più o meno con la stessa facilità ma stavolta a Cremona. Zero a due e oggi il protagonista è stato uno solo: Rasmus Hojlund alla seconda doppietta in campionato dopo quella alla Juventus. In totale i gol in campionato fin qui sono sei. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

È il Napoli di Hojlund ma, attenzione, c'è un Hojlund prima di Conte e un Hojlund dopo Conte

