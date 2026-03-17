Un drone con a bordo telefoni cellulari si è incastrato sul tetto di una caserma dell’Esercito a Napoli intorno alle 23 di ieri sera. Il velivolo, probabilmente diretto verso il vicino carcere di Poggioreale, è stato recuperato dalle forze dell’ordine. L’incidente è avvenuto nel centro della città e ha attirato l’attenzione di passanti e residenti. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.

Era verosimilmente diretto nel vicinissimo carcere di Poggioreale, a Napoli, il drone con a bordo telefoni cellulari che intorno alle 23 di ieri si è incastrato sul tetto di una caserma dell’Esercito. I Carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale sono intervenuti – allertati dal 112 – nella caserma di corso Malta decimo Cerimant. Poco prima il militare addetto alla vigilanza della caserma aveva notato e segnalato la presenza del drone. Al velivolo era legata, con un filo di nylon, una busta contenente un mini cellulare e uno smartphone, entrambi sequestrati. Undicenne autistico bocciato e retrocesso alle elementari, la rabbia della mamma:. VIDEO Teatro pieno per l’evento sul ‘No’: Policastro e Montanari escono. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, drone si incastra su tetto della caserma dell’Esercito: trasportava cellulari

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