Drone si schianta contro la caserma dell'Esercito a Napoli in Corso Malta | scoperto dalla security militare
Un drone è finito contro la caserma dell'Esercito Italiano in Corso Malta a Napoli. La security militare ha individuato il velivolo mentre sorvolava l'area e ha accertato che si è incastrato nel tetto dell’edificio. Nessuno è rimasto ferito e sono in corso verifiche per chiarire l’accaduto. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti.
Scoperto un drone che sorvolava la caserma dell'Esercito Italiano di Corso Malta 10° Cerimant. Il velivolo si è incastrato nel tetto. Segnalato da un militare della vigilanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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