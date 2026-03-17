Drone si schianta contro la caserma dell'Esercito a Napoli in Corso Malta | scoperto dalla security militare

Un drone è finito contro la caserma dell'Esercito Italiano in Corso Malta a Napoli. La security militare ha individuato il velivolo mentre sorvolava l'area e ha accertato che si è incastrato nel tetto dell’edificio. Nessuno è rimasto ferito e sono in corso verifiche per chiarire l’accaduto. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti.