Drone si schianta contro la caserma dell'Esercito a Napoli di Corso Malta | scoperto dalla security militare

Un drone è finito contro la caserma dell'Esercito Italiano in Corso Malta a Napoli. La security militare ha individuato il velivolo mentre sorvolava l’area e poi ha constatato che si era incastrato nel tetto dell’edificio. L’incidente è stato rilevato senza altre conseguenze o danni noti. La polizia militare ha avviato le verifiche del caso.

Scoperto un drone che sorvolava la caserma dell'Esercito Italiano di Corso Malta 10° Cerimant. Il velivolo si è incastrato nel tetto. Segnalato da un militare della vigilanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Drone ‘spia’ si schianta contro la finestra dell’ex a Napoli: 28enne arrestato per stalkingQuando si parla di stalking, si immaginano pedinamenti, telefonate ossessive, messaggi continui. Napoli: stalking ad alta quota, drone in volo per spiare l’ex si schianta contro la finestraUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Aggiornamenti e notizie su Drone si schianta contro la caserma... Temi più discussi: Incidente sulla Pontina tra tir e auto: due morti. Il drone; In un mercato spunta un manoscritto del 1500 di un notaio di Amalfi: era stato rubato, recuperato dai carabinieri; Genova, trovata morta accoltellata in casa: sospettato figlio; Grave incidente sull’A1, tre morti dopo lo scontro tra due furgoni. Spia la sua ex con il drone, ma il velivolo si schianta contro la finestra della donna: 28enne arrestato a NapoliHa fatto decollare un drone per spiare la sua ex compagna, provando a posizionarlo davanti al suo balcone. Ma qualcosa, però, è andato storto. E così il velivolo si è schiantato dritto contro la ... corriereadriatico.it Spia la ex col drone ma il velivolo si schianta contro la finestra della donna: 28enne arrestatoVoleva sfruttare le ultime tecnologie per spiare la sua ex fidanzata, ma per incapacità o una fortuita casualità il suo piano è finito malissimo: il drone che il 28enne aveva inviato a casa della ... leggo.it Chiuso Corso Vittorio Emanuele a Napoli, a causa del ritrovamento di un uomo morto sulle strisce pedonali. Si teme un incidente stradale o un malore - facebook.com facebook