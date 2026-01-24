Un drone è stato intercettato nel carcere di Napoli-Poggioreale, trasportando hashish, telefoni cellulari e altri materiali illeciti. L'evento evidenzia le sfide nella sicurezza penitenziaria e l'uso di tecnologie non autorizzate per il contrabbando. Le autorità stanno conducendo indagini per identificare i responsabili e rafforzare i controlli all’interno della struttura.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un drone con a bordo hashish, telefoni cellulari e altro materiale illecito, atterrato nei passeggi del carcere partenopeo G. Salvia di Poggioreale (coordinato dalla direttrice Giulia Russo) è stato intercettato e bloccato dalla polizia penitenziaria. Secondo Vincenzo Santoriello, segretario generale aggiunto del Sinappe, “l’operazione dimostra l’alto livello di professionalità degli agenti, capaci di contrastare la criminalità organizzata anche in condizioni operative critiche, segnate da carenza di personale e strumenti”. Quello dei droni, ricorda Santoriello, “è un fenomeno grave e persistente che richiede interventi immediati per garantire la sicurezza dei penitenziari e del personale che vi opera quotidianamente”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Drone con droga e cellulari intercettato nel carcere di Napoli-Poggioreale

