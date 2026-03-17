Napoli Beukema | Vinciamole tutte e poi si vedrà Il mio sogno è il Mondiale

Il portiere del Napoli ha dichiarato di voler vincere tutte le partite e di avere come obiettivo il Mondiale. La squadra partenopea ha affrontato diverse sfide in questa stagione, con alti e bassi nelle prestazioni della difesa. La sua ambizione personale e quella della squadra si intrecciano con l’obiettivo di migliorare e di raggiungere traguardi importanti. La stagione è ancora in corso e tutto può succedere.

Napoli, 17 marzo 2026 - Le oscillazioni stagionali della difesa del Napoli, nel bene e nel male, tra performance convincenti e svarioni quasi difficili da spiegare, possono essere ben raffigurate in Sam Beukema, che finora ha vissuto una stagione tra alti e bassi e con poche vie di mezzo, a loro volta difficili da trovare quando si parla di un giocatore pagato 34 milioni totali: un esborso importante che non sempre e non per tutti ha fruttato i dividendi attesi sul campo. L'olandese probabilmente finora non è stato il trascinatore della retroguardia che qualcuno auspicava che fosse in estate, specialmente nei momenti difficili, ma ora che quest'ultima, a dispetto delle assenze, sta tornando a crescere, complice una fase del calendario non proprio complicata, anche le performance dei vari singoli stanno lievitando. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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