Wembanyama | Sogno le NBA Finals poi il Mondiale con la Francia

Victor Wembanyama ha dichiarato di sognare le NBA Finals e di voler rappresentare la Francia al Mondiale, motivato dalla voglia di vincere e di portare la sua squadra al massimo livello. Durante un'intervista, il giovane talento ha spiegato che il suo obiettivo principale è arrivare in finale con i suoi club e, successivamente, contribuire alla vittoria della selezione francese nel torneo mondiale. La sua determinazione si riflette anche nel desiderio di migliorare ogni giorno, lavorando duramente in palestra e in campo.

Nel contesto di una stagione NBA carica di attese, Victor Wembanyama ha delineato un orizzonte internazionale definito e ambizioso. Le sue parole, emerse dopo l'All-Star Game 2026, indicano una priorità netta: difendere i colori della Francia al Mondiale 2027, ma solo dopo aver guidato i San Antonio Spurs fino alle finali della lega. L'orizzonte appare ben delineato, pur rimanendo strettamente legato all'andamento della stagione e alle condizioni fisiche dell'atleta. Per il Mondiale 2027 l'obiettivo è chiaro: rappresentare la Francia in questa competizione, ma la partecipazione dipenderà dall'evolversi della stagione.