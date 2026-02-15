Alta Velocità Bari-Napoli attivata la nuova tratta Cancello-Frasso Telesino-Dugenta

La ferrovia Alta Velocità Bari-Napoli ha aperto una nuova tratta tra Cancello e Dugenta, portando più treni veloci sulla linea. La causa è l’installazione di un secondo binario, che permette di aumentare i collegamenti tra le due città. Rete Ferroviaria Italiana ha completato il progetto, aggiungendo il tratto tra Cancello, Frasso Telesino e Dugenta, dopo aver già attivato la tratta Bovino-Cervaro. Ora i treni possono circolare più frequentemente e senza ritardi.

Nuovo traguardo per la linea Alta VelocitàAlta Capacità Napoli-Bari. Con l’attivazione del doppio binario, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha completato il lotto Cancello-Frasso Telesino-Dugenta, seconda tratta attivata dopo la Bovino-Cervaro. La nuova tratta a doppio binario, lunga circa 18 chilometri, attraversa la Galleria di Monte Aglio per circa 4 chilometri e comprende otto viadotti; nell’ambito dell’intervento sono stati eliminati 13 passaggi a livello. I lavori sono stati affidati al Consorzio Cft costituito dalle imprese Pizzarotti, Itinera, Ghella, il tutto sotto la Direzione lavori di Fs Engineering.🔗 Leggi su Baritoday.it Passi avanti per l’Alta Velocità Napoli-Bari: attivata la seconda tratta, ripresi i collegamenti tra la Puglia e Roma L’opera ferroviaria tra Napoli e Bari ha fatto un passo avanti: questa mattina è stata attivata la seconda tratta dell’Alta Velocità, rendendo possibile il riavvio dei collegamenti tra la Puglia e Roma. Provincia, stanziati fondi per la Provinciale Frasso Telesino-Dugenta La Provincia di Benevento ha approvato il progetto esecutivo per interventi di ripristino e messa in sicurezza della Strada provinciale Frasso Telesino-Dugenta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dal 5 all'8 marzo chiusura di 72 ore per la stazione di Bari Centrale: Lavori potenziamento tecnologico; Afragola, furto nel cantiere della linea Tav Napoli-Bari: rubati 120 metri di cavi di rame -; Sabotaggi sull'Alta Velocità, sabato di passione per i treni. Ecco cosa è successo; Bari, la stazione centrale rimarrà chiusa per 72 ore: stop a tutti i treni. La preoccupazione dei viaggiatori. Napoli-Bari, linea Alta Velocità: Completato il doppio binario Cancello-Frasso Telesino-DugentaLa nuova tratta, lunga circa 18 km, attraversa la Galleria di Monte Aglio per 4 km e comprende otto viadotti; durante i lavori sono stati eliminati 13 passaggi a livello. L’intervento è stato affidato ... giornaledipuglia.com Linea alta velocità Napoli-Bari, attivata la nuova tratta Cancello-FrassoCon l'attivazione del doppio binario, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha completato il lotto Cancello - Frasso Telesino-Dugenta, ... msn.com ALTA VELOCITÀ ED ESPROPRI IN PROVINCIA DI SALERNO: RESPINTO DAL TAR IL RICORSO DI UN CITTADINO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha respinto il ricorso presentato da un proprietario di terreni del facebook Sabotaggi dell’alta velocità, tra i prigionieri della stazione: “Noi rassegnati, ormai va così” x.com