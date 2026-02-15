Alta Velocità Bari-Napoli attivata la nuova tratta Cancello-Frasso Telesino-Dugenta

La ferrovia Alta Velocità Bari-Napoli ha aperto una nuova tratta tra Cancello e Dugenta, portando più treni veloci sulla linea. La causa è l’installazione di un secondo binario, che permette di aumentare i collegamenti tra le due città. Rete Ferroviaria Italiana ha completato il progetto, aggiungendo il tratto tra Cancello, Frasso Telesino e Dugenta, dopo aver già attivato la tratta Bovino-Cervaro. Ora i treni possono circolare più frequentemente e senza ritardi.

Nuovo traguardo per la linea Alta VelocitàAlta Capacità Napoli-Bari. Con l'attivazione del doppio binario, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha completato il lotto Cancello-Frasso Telesino-Dugenta, seconda tratta attivata dopo la Bovino-Cervaro. La nuova tratta a doppio binario, lunga circa 18 chilometri, attraversa la Galleria di Monte Aglio per circa 4 chilometri e comprende otto viadotti; nell'ambito dell'intervento sono stati eliminati 13 passaggi a livello. I lavori sono stati affidati al Consorzio Cft costituito dalle imprese Pizzarotti, Itinera, Ghella, il tutto sotto la Direzione lavori di Fs Engineering.

Passi avanti per l’Alta Velocità Napoli-Bari: attivata la seconda tratta, ripresi i collegamenti tra la Puglia e Roma

L’opera ferroviaria tra Napoli e Bari ha fatto un passo avanti: questa mattina è stata attivata la seconda tratta dell’Alta Velocità, rendendo possibile il riavvio dei collegamenti tra la Puglia e Roma.

Provincia, stanziati fondi per la Provinciale Frasso Telesino-Dugenta

La Provincia di Benevento ha approvato il progetto esecutivo per interventi di ripristino e messa in sicurezza della Strada provinciale Frasso Telesino-Dugenta.

