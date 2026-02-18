Alta Velocità Napoli-Bari attivato il secondo binario fino a Dugenta

Il sindaco di Cerbo annuncia che il secondo binario dell’Alta Velocità Napoli-Bari è stato attivato fino a Dugenta, migliorando i collegamenti ferroviari. Questo intervento permette di ridurre i tempi di percorrenza e aumentare le frequenze dei treni sulla tratta. La scelta mira anche a rafforzare i collegamenti tra le aree interne e le grandi città, facilitando gli spostamenti di pendolari e turisti. La regione continua a investire per rendere più efficiente la rete ferroviaria, garantendo più opportunità di mobilità. Ora si aspetta il completamento del progetto fino a Benevento.

«Non ho mai avuto dubbi sull’importanza strategica di un’opera come la nuova linea ad Alta Velocità ed Alta Capacità Napoli-Bari e sono contento che si sia raggiunto un traguardo come quello dell’attivazione del secondo binario che di fatto segna il completamento del lotto che da Cancello va fino alla stazione di Dugenta. Va dato atto che i tempi previsti dal crono-programma sono stati rispettati». Così il sindaco di Dugenta Clemente Di Cerbo commenta la notizia dell’attivazione della nuova tratta ferroviaria Cancello – Frasso Telesino-Dugenta. L’occasione per il primo cittadino per ritornare su quel che oggi rappresenta un’importante istanza del territorio. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

