Alta Velocità Napoli-Bari attivato il secondo binario fino a Dugenta
Il sindaco di Cerbo annuncia che il secondo binario dell’Alta Velocità Napoli-Bari è stato attivato fino a Dugenta, migliorando i collegamenti ferroviari. Questo intervento permette di ridurre i tempi di percorrenza e aumentare le frequenze dei treni sulla tratta. La scelta mira anche a rafforzare i collegamenti tra le aree interne e le grandi città, facilitando gli spostamenti di pendolari e turisti. La regione continua a investire per rendere più efficiente la rete ferroviaria, garantendo più opportunità di mobilità. Ora si aspetta il completamento del progetto fino a Benevento.
«Non ho mai avuto dubbi sull’importanza strategica di un’opera come la nuova linea ad Alta Velocità ed Alta Capacità Napoli-Bari e sono contento che si sia raggiunto un traguardo come quello dell’attivazione del secondo binario che di fatto segna il completamento del lotto che da Cancello va fino alla stazione di Dugenta. Va dato atto che i tempi previsti dal crono-programma sono stati rispettati». Così il sindaco di Dugenta Clemente Di Cerbo commenta la notizia dell’attivazione della nuova tratta ferroviaria Cancello – Frasso Telesino-Dugenta. L’occasione per il primo cittadino per ritornare su quel che oggi rappresenta un’importante istanza del territorio. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Alta Velocità Napoli–Bari: attivato il secondo binario Cancello–Frasso TelesinoIl ministro Errico di Forza Italia annuncia che l’attivazione del secondo binario tra Cancello e Frasso Telesino è un passo fondamentale per migliorare la mobilità nel Sud Italia.
Alta Velocità Bari-Napoli, attivata la nuova tratta Cancello-Frasso Telesino-DugentaLa ferrovia Alta Velocità Bari-Napoli ha aperto una nuova tratta tra Cancello e Dugenta, portando più treni veloci sulla linea.
Alta Velocità Napoli-Bari RFI Rete Ferroviaria Italiana
Argomenti discussi: Passi avanti per l’Alta Velocità Napoli-Bari: attivata la seconda tratta, ripresi i collegamenti tra la Puglia e Roma; Napoli-Bari, attivata una nuova tratta: doppio binario per 18 chilometri; Gazzetta di Benevento; Treni, dopo 15 giorni riaperta la Caserta-Foggia: riprendono i collegamenti tra la Puglia e Roma VIDEO.
Alta Velocità Napoli-Bari, Fuschini (Forza Italia): Attivazione raddoppio Cancello–Frasso Telesino è un passo decisivo per il Sannio e per il SudFuschini richiama le parole del Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante, sottolineando come l’intervento rafforzi concretamente il percorso verso il completamento dell’alta velocità Napoli-Bari e la ... tvsette.net
Napoli-Bari, linea Alta Velocità: Completato il doppio binario Cancello-Frasso Telesino-DugentaLa nuova tratta, lunga circa 18 km, attraversa la Galleria di Monte Aglio per 4 km e comprende otto viadotti; durante i lavori sono stati eliminati 13 passaggi a livello. L’intervento è stato affidato ... giornaledipuglia.com
Questa la prossima novità per l'alta velocità di Milano. Questa la data da fissare sul calendario. Ora su milanocittastato.it facebook
Italo, accordo con Starlink per una connessione stabile sull’alta velocità L’azienda mira a completare l’installazione su tutta la flotta entro il 2027 x.com