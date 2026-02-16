Alta Velocità Napoli–Bari | attivato il secondo binario Cancello–Frasso Telesino

Il ministro Errico di Forza Italia annuncia che l’attivazione del secondo binario tra Cancello e Frasso Telesino è un passo fondamentale per migliorare la mobilità nel Sud Italia. La scelta arriva dopo che i lavori sono stati completati, permettendo un aumento dei treni e una gestione più efficiente del traffico sulla linea. Questa novità rafforza il collegamento tra Napoli e Bari, favorendo spostamenti più rapidi e più frequenti per i pendolari e i viaggiatori.

Lo dichiara il consigliere regionale della Campania di Forza Italia, Fernando Errico, commentando la messa in esercizio del raddoppio ferroviario. "Dopo l'attivazione del primo binario lo scorso settembre – prosegue Errico – questo ulteriore step consente non solo di accelerare il cronoprogramma dell'Alta Velocità, ma anche di riattivare la linea storica, garantendo la ripresa dei collegamenti tra Napoli, Cancello, Caserta e Foggia. Un risultato che restituisce efficienza alla mobilità e rafforza l'accessibilità dei territori".