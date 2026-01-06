La Macelleria Valloni abbassa la saracinesca | addio al paradiso degli amanti della carne

La Macelleria Valloni di Castano Primo chiude definitivamente, dopo oltre 75 anni di attività. La decisione, presa da Pierluigi Valloni a seguito delle festività natalizie, segna la fine di un percorso storico nel settore della carne nella comunità locale. L’azienda, un punto di riferimento per molti clienti, conclude così la sua presenza sul mercato, lasciando un ricordo importante nel territorio.

Castano Primo, 6 gennaio 2026 – Dopo le festività natalizie Pierluigi Valloni ha messo fine a una storia commerciale con oltre 75 anni di vita, abbassando per l’ultima volta la saracinesca. La sua macelleria, che era stata avviata dal padre Davide, è stata un punto di riferimento a Castano e nel territorio. Una chiusura che segna l’evolversi del modo di fare la spesa, basti pensare che negli anni Settanta in piazza Mazzini, cuore pulsante della città, erano aperte cinque macellerie. Negozi poi soppiantati dai supermercati sorti poco oltre la delimitazione del centro urbano. Supermercati sempre più grandi, che sono andati a svilupparsi lungo le strade di grande scorrimento, per captare utenti in arrivo dai paesi della zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

