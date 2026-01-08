Sant’Anna il saluto del primario di neurologia Giampiero Grampa | Qui ho vissuto 40 anni della mia vita

Il primario di neurologia Giampiero Grampa, dopo quarant’anni di servizio presso Sant’Anna, esprime il suo ringraziamento a tutti coloro che hanno condiviso questo percorso. Nel suo saluto, sottolinea l’importanza della collaborazione e dei traguardi raggiunti insieme, ricordando con gratitudine il tempo trascorso in questa struttura. Un momento di riflessione e di riconoscimento per un impegno di lunga durata nel settore sanitario.

“Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con me in questi anni. Siamo cresciuti insieme e abbiamo raggiunto obiettivi importanti. Vi resta da perfezionare la rete ospedale-territorio, ma sono certo che farete un ottimo lavoro. In ospedale ho vissuto quarant’anni della mia vita e, anche se si. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Una vita per la nefrologia: il saluto del dottor Gianvincenzo Melfa dopo 38 anni al Sant’Anna

Leggi anche: Livornina d'Oro a Protti, la città si commuove con Igor: "Ero 'il bimbo', sono diventato uomo e voi la mia curva. Qui 40 anni della mia vita, grazie"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

In pensione il primario di Neurologia - “In ospedale ho vissuto 40anni della mia vita e anche se è vero che adesso si apriranno altri orizzonti, non vi nascondo che mi dispiace dover andare via”. primacomo.it